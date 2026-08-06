NASDAQ Composite Index-Papier Neogen-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Neogen von vor 5 Jahren angefallen

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit Neogen-Anteilen statt. Zum Handelsende stand das Neogen-Papier an diesem Tag bei 43.77 USD. Wer vor 5 Jahren 1’000 USD in die Neogen-Aktie investiert hat, hat nun 22.847 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Neogen-Aktien wären am 05.08.2026 260.45 USD wert, da der Schlussstand 11.40 USD betrug. Damit wäre die Investition 73.95 Prozent weniger wert.

Die Marktkapitalisierung von Neogen belief sich zuletzt auf 2.57 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch