NASDAQ Composite Index-Papier Neogen-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Neogen von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren wurde das Neogen-Papier via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Neogen-Papiers betrug an diesem Tag 43.35 USD. Wenn man vor 5 Jahren 100 USD in die Neogen-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 2.307 Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 30.09.2026 29.53 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 12.80 USD belief. Das entspricht einem Minus von 70.47 Prozent.

Am Markt war Neogen jüngst 2.77 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch