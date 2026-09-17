Neogen Aktie 956244 / US6404911066
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17.09.2026 16:02:20
NASDAQ Composite Index-Papier Neogen-Aktie: So viel hätte eine Investition in Neogen von vor einem Jahr abgeworfen
Anleger, die vor Jahren in Neogen-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Am 17.09.2025 wurden Neogen-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 5.46 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in das Neogen-Papier investiert hätte, befänden sich nun 183.150 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 16.09.2026 2’298.53 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 12.55 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 129.85 Prozent gesteigert.
Zuletzt ergab sich für Neogen eine Börsenbewertung in Höhe von 2.67 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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