NASDAQ Composite Index-Papier Myriad Genetics-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Myriad Genetics von vor 5 Jahren bedeutet

Am 14.10.2021 wurde das Myriad Genetics-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 32.26 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 3.100 Myriad Genetics-Papiere. Die gehaltenen Myriad Genetics-Anteile wären am 13.10.2026 12.65 USD wert, da der Schlussstand 4.08 USD betrug. Damit wäre die Investition 87.35 Prozent weniger wert.

Myriad Genetics wurde jüngst mit einem Börsenwert von 398.43 Mio. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch