Myriad Genetics Aktie 338449 / US62855J1043
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09.09.2026 16:02:30
NASDAQ Composite Index-Papier Myriad Genetics-Aktie: So viel Verlust hätte ein Myriad Genetics-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Wer vor Jahren in Myriad Genetics-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Myriad Genetics-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Myriad Genetics-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 15.99 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 62.539 Myriad Genetics-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 198.87 USD, da sich der Wert eines Myriad Genetics-Papiers am 08.09.2026 auf 3.18 USD belief. Das entspricht einem Minus von 80.11 Prozent.
Am Markt war Myriad Genetics jüngst 305.33 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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