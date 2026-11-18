Am 18.11.2016 wurde das Myriad Genetics-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Myriad Genetics-Anteile bei 16.80 USD. Bei einem Myriad Genetics-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 595.238 Myriad Genetics-Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 17.11.2026 gerechnet (5.54 USD), wäre das Investment nun 3’297.62 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 67.02 Prozent abgenommen.

Die Marktkapitalisierung von Myriad Genetics bezifferte sich zuletzt auf 534.38 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch