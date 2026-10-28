NASDAQ Composite Index-Papier Myriad Genetics-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Myriad Genetics von vor einem Jahr eingebracht

Vor 1 Jahr wurden Myriad Genetics-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Myriad Genetics-Aktie bei 8.13 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die Myriad Genetics-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 1’230.012 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 27.10.2026 7’736.78 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 6.29 USD belief. Das entspricht einem Minus von 22.63 Prozent.

Myriad Genetics erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 602.45 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch