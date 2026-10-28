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28.10.2026 16:02:23
NASDAQ Composite Index-Papier Myriad Genetics-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Myriad Genetics von vor einem Jahr eingebracht
Wer vor Jahren in Myriad Genetics eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.
Vor 1 Jahr wurden Myriad Genetics-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Myriad Genetics-Aktie bei 8.13 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die Myriad Genetics-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 1’230.012 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 27.10.2026 7’736.78 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 6.29 USD belief. Das entspricht einem Minus von 22.63 Prozent.
Myriad Genetics erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 602.45 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Analysen zu Myriad Genetics Inc.
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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