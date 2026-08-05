NASDAQ Composite Index-Papier Myriad Genetics-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Myriad Genetics von vor einem Jahr eingebracht

Vor 1 Jahr wurde das Myriad Genetics-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 3.87 USD. Wenn man vor 1 Jahr 10’000 USD in die Myriad Genetics-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 2’583.979 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 04.08.2026 auf 3.17 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8’191.21 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 18.09 Prozent verkleinert.

Der Marktwert von Myriad Genetics betrug jüngst 288.89 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch