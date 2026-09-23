Myriad Genetics Aktie 338449 / US62855J1043
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23.09.2026 16:02:27
NASDAQ Composite Index-Papier Myriad Genetics-Aktie: So viel hätte eine Investition in Myriad Genetics von vor 10 Jahren gekostet
Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Myriad Genetics-Einstiegs gewesen.
Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem Myriad Genetics-Papier statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 21.67 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Myriad Genetics-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 4.615 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Myriad Genetics-Aktien wären am 22.09.2026 18.55 USD wert, da der Schlussstand 4.02 USD betrug. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 81.45 Prozent.
Der Börsenwert von Myriad Genetics belief sich zuletzt auf 382.51 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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