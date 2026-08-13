Monro Muffler Brake Aktie 953301 / US6102361010
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13.08.2026 16:02:23
NASDAQ Composite Index-Papier Monro Muffler Brake-Aktie: So viel Verlust hätte eine Monro Muffler Brake-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Vor Jahren Monro Muffler Brake-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.
Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der Monro Muffler Brake-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete die Monro Muffler Brake-Aktie bei 56.74 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 17.624 Monro Muffler Brake-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 202.33 USD, da sich der Wert einer Monro Muffler Brake-Aktie am 12.08.2026 auf 11.48 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 79.77 Prozent verringert.
Der Monro Muffler Brake-Wert an der Börse wurde auf 365.08 Mio. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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