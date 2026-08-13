NASDAQ Composite Index-Papier Monro Muffler Brake-Aktie: So viel Verlust hätte eine Monro Muffler Brake-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der Monro Muffler Brake-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete die Monro Muffler Brake-Aktie bei 56.74 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 17.624 Monro Muffler Brake-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 202.33 USD, da sich der Wert einer Monro Muffler Brake-Aktie am 12.08.2026 auf 11.48 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 79.77 Prozent verringert.

Der Monro Muffler Brake-Wert an der Börse wurde auf 365.08 Mio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch