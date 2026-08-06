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Monro Muffler Brake Aktie 953301 / US6102361010

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Lukrativer Monro Muffler Brake-Einstieg? 06.08.2026 16:02:29

NASDAQ Composite Index-Papier Monro Muffler Brake-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Monro Muffler Brake von vor 3 Jahren verloren

Wer vor Jahren in Monro Muffler Brake eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Monro Muffler Brake
12.73 USD 2.62%
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Die Monro Muffler Brake-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 35.32 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 3 Jahren, besässe man nun 2.831 Monro Muffler Brake-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Monro Muffler Brake-Papiers auf 13.15 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 37.23 USD wert. Die Abnahme von 100 USD zu 37.23 USD entspricht einer negativen Performance von 62.77 Prozent.

Jüngst verzeichnete Monro Muffler Brake eine Marktkapitalisierung von 409.45 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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