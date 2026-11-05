NASDAQ Composite Index-Papier Monro Muffler Brake-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Monro Muffler Brake-Investment von vor 5 Jahren verloren

Am 05.11.2021 wurden Monro Muffler Brake-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 62.87 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Monro Muffler Brake-Aktie investiert, befänden sich nun 15.906 Monro Muffler Brake-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 04.11.2026 192.62 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 12.11 USD belief. Das entspricht einem Minus von 80.74 Prozent.

Insgesamt war Monro Muffler Brake zuletzt 363.68 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch