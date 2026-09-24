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Monro Muffler Brake Aktie 953301 / US6102361010

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Monro Muffler Brake-Investmentbeispiel 24.09.2026 16:02:18

NASDAQ Composite Index-Papier Monro Muffler Brake-Aktie: So viel hätte eine Investition in Monro Muffler Brake von vor einem Jahr gekostet

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Monro Muffler Brake-Einstiegs gewesen.

Monro Muffler Brake
13.97 USD -0.36%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit der Monro Muffler Brake-Aktie statt. Der Schlusskurs der Monro Muffler Brake-Aktie betrug an diesem Tag 18.39 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 54.377 Monro Muffler Brake-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 23.09.2026 762.37 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 14.02 USD belief. Damit wäre die Investition 23.76 Prozent weniger wert.

Monro Muffler Brake markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 446.37 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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