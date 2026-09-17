Monro Muffler Brake Aktie 953301 / US6102361010
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17.09.2026 16:02:20
NASDAQ Composite Index-Papier Monro Muffler Brake-Aktie: So viel hätte eine Investition in Monro Muffler Brake von vor 10 Jahren gekostet
Vor Jahren in Monro Muffler Brake-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Monro Muffler Brake-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Monro Muffler Brake-Anteile bei 59.18 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Monro Muffler Brake-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 1.690 Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 12.18 USD gerechnet, wäre die Investition nun 20.58 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 79.42 Prozent verkleinert.
Monro Muffler Brake erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 391.63 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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