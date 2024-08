NASDAQ Composite Index-Papier Monro Muffler Brake-Aktie: Dieser Dividendenzahlung blicken Monro Muffler Brake-Aktionäre entgegen

Bei der Hauptversammlung von NASDAQ Composite Index-Papier Monro Muffler Brake am 13.08.2024 wurde beschlossen, für das Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1.12 USD zu zahlen. Die Dividende wurde somit gemäss der Dividendenhistorie nicht nach oben oder unten angepasst. 35.51 Mio. USD werden somit insgesamt an Aktionäre ausgeschüttet. Damit wurde die Monro Muffler Brake-Gesamtausschüttung im Vorjahresvergleich um 2.45 Prozent zurückgeschraubt.

Monro Muffler Brake-Ausschüttungsrendite

Zum NASDAQ-Schluss notierte das Monro Muffler Brake-Wertpapier am Tag der Hauptversammlung bei 26.33 USD. Für das Jahr 2024 weist die Monro Muffler Brake-Aktie eine Dividendenrendite von 3.55 Prozent auf. Die Dividendenrendite stieg damit im Vorjahresvergleich, als sie noch 2.29 Prozent betrug.

Tatsächliche Rendite vs. Monro Muffler Brake-Aktienkurs

Im Zeitraum von 3 Jahren hat sich der Aktienkurs von Monro Muffler Brake via NASDAQ um 53.64 Prozent reduziert. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat mit -39.29 Prozent noch immer stärker zugenommen als der Aktienkurs.

Dividendenschätzung von Dividenden-Aktie Monro Muffler Brake

Für das Jahr 2025 prognostizieren FactSet-Experten eine Senkung der Dividende auf 1.00 USD. Für die Dividendenrendite würde dies laut FactSet-Schätzungen einen Zuwachs auf 3.78 Prozent bedeuten.

Grunddaten von Dividenden-Titel Monro Muffler Brake

Monro Muffler Brake ist ein NASDAQ Composite Index-Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von aktuell 774.958 Mio. USD. Dividenden-Aktie Monro Muffler Brake verfügt über ein KGV von aktuell 27.61. 2024 setzte Monro Muffler Brake 1.277 Mrd. USD um und erwirtschaftete ein EPS von 1.18 USD.

Redaktion finanzen.ch