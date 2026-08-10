Monolithic Power Systems Aktie 1946113 / US6098391054
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10.08.2026 16:02:20
NASDAQ Composite Index-Papier Monolithic Power Systems-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Monolithic Power Systems von vor einem Jahr verdient
Das wäre der Verdienst eines frühen Monolithic Power Systems-Einstiegs gewesen.
Heute vor 1 Jahr wurde die Monolithic Power Systems-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Monolithic Power Systems-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 804.29 USD. Wenn man vor 1 Jahr 1’000 USD in die Monolithic Power Systems-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 1.243 Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 07.08.2026 1’742.58 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 1’401.54 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 74.26 Prozent angezogen.
Monolithic Power Systems wurde am Markt mit 68.83 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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