NASDAQ Composite Index-Papier Monolithic Power Systems-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Monolithic Power Systems von vor 3 Jahren verdient

Heute vor 3 Jahren wurde das Monolithic Power Systems-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Monolithic Power Systems-Papier an diesem Tag bei 482.06 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 20.744 Monolithic Power Systems-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 06.11.2026 gerechnet (1’190.44 USD), wäre das Investment nun 24’694.85 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +146.95 Prozent.

Zuletzt verbuchte Monolithic Power Systems einen Börsenwert von 58.20 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch