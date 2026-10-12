Monolithic Power Systems Aktie 1946113 / US6098391054
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12.10.2026 16:02:24
NASDAQ Composite Index-Papier Monolithic Power Systems-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Monolithic Power Systems von vor 3 Jahren verdient
Vor Jahren Monolithic Power Systems-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem Monolithic Power Systems-Papier statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 493.04 USD wert. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 2.028 Monolithic Power Systems-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 2’811.72 USD, da sich der Wert eines Monolithic Power Systems-Anteils am 09.10.2026 auf 1’386.29 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +181.17 Prozent.
Monolithic Power Systems wurde jüngst mit einem Börsenwert von 67.93 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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