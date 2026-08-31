NASDAQ Composite Index-Papier Monolithic Power Systems-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Monolithic Power Systems von vor 10 Jahren verdient

Vor 10 Jahren wurde das Monolithic Power Systems-Papier via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 76.72 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in das Monolithic Power Systems-Papier investiert hätte, hätte er nun 13.034 Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 28.08.2026 gerechnet (1’256.26 USD), wäre die Investition nun 16’374.61 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 1’537.46 Prozent angezogen.

Die Marktkapitalisierung von Monolithic Power Systems bezifferte sich zuletzt auf 61.79 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch