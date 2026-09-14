Monolithic Power Systems Aktie 1946113 / US6098391054
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14.09.2026 16:02:19
NASDAQ Composite Index-Papier Monolithic Power Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Monolithic Power Systems von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in Monolithic Power Systems eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
Am 14.09.2023 wurde die Monolithic Power Systems-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Monolithic Power Systems-Aktie an diesem Tag bei 479.17 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Monolithic Power Systems-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 0.209 Monolithic Power Systems-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 11.09.2026 gerechnet (1’234.46 USD), wäre das Investment nun 257.62 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 157.62 Prozent gleich.
Der Marktwert von Monolithic Power Systems betrug jüngst 60.51 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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