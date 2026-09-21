Monolithic Power Systems Aktie 1946113 / US6098391054
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Monolithic Power Systems-Investment
|
21.09.2026 16:02:20
NASDAQ Composite Index-Papier Monolithic Power Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Monolithic Power Systems-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Monolithic Power Systems-Investment gewesen.
Am 21.09.2021 wurde das Monolithic Power Systems-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Monolithic Power Systems-Aktie bei 492.67 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2.030 Monolithic Power Systems-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 18.09.2026 2’471.84 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 1’217.80 USD belief. Damit wäre die Investition um 147.18 Prozent gestiegen.
Insgesamt war Monolithic Power Systems zuletzt 59.82 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Palo Alto Networks - Von KI-Angst zum Wachstumstreiber
KI wird für die Cybersecurity-Branche vom vermeintlichen Risiko zur Chance. Palo Alto Networks profitiert von steigenden Sicherheitsinvestitionen, starken Quartalszahlen und einem positiven Ausblick. Auch charttechnisch bleibt die Aktie spannend: Das Rekordhoch rückt in Reichweite.Weiterlesen!
Nachrichten zu Monolithic Power Systems Inc.
Analysen zu Monolithic Power Systems Inc.
Krypto-ETPs einfach erklärt – was passiert eigentlich hinter den Kulissen?
Krypto-ETPs ermöglichen Anlegern, über ein klassisches Wertpapier an der Entwicklung von Kryptowährungen wie Bitcoin oder Ether zu partizipieren, ohne selbst Wallets oder Private Keys verwalten zu müssen. Doch hinter dem scheinbar einfachen Produkt steckt eine komplexe Infrastruktur aus Emittenten, Banken, Custodians, Market Makern und Börsen.
Im Interview mit Roman Wildhaber von der Bank Frick schauen wir uns an, wie Krypto-ETPs tatsächlich funktionieren, wie die physische Hinterlegung abläuft und worauf Anleger bei der Auswahl eines Produkts achten sollten.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerÖlpreisrückgang stützt: SMI mit Gewinnen -- DAX mit Aufschlägen -- Grüne Vorzeichen an der Wall Street -- Asiens Börsen beenden Handel freundlich - kein Handel in Japan
Der heimische Aktienmarkt zeigt freundliche Tendenzen. Am deutschen Aktienmarkt geht es ebenfalls nach oben. Die US-Börsen legen zu. An den Börsen in Fernost dominierte am Montag freundliche Handelsstimmung.