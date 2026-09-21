NASDAQ Composite Index-Papier Monolithic Power Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Monolithic Power Systems-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Am 21.09.2021 wurde das Monolithic Power Systems-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Monolithic Power Systems-Aktie bei 492.67 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2.030 Monolithic Power Systems-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 18.09.2026 2’471.84 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 1’217.80 USD belief. Damit wäre die Investition um 147.18 Prozent gestiegen.

Insgesamt war Monolithic Power Systems zuletzt 59.82 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch