Monolithic Power Systems Aktie 1946113 / US6098391054
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17.08.2026 16:02:17
NASDAQ Composite Index-Papier Monolithic Power Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Monolithic Power Systems-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Bei einem frühen Monolithic Power Systems-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem Monolithic Power Systems-Papier statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 485.35 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in das Monolithic Power Systems-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 20.604 Monolithic Power Systems-Anteilen. Die gehaltenen Monolithic Power Systems-Aktien wären am 14.08.2026 28’886.58 USD wert, da der Schlussstand 1’402.01 USD betrug. Das kommt einer Steigerung um 188.87 Prozent gleich.
Monolithic Power Systems markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 68.94 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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