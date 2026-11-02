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02.11.2026 16:02:20
NASDAQ Composite Index-Papier Modine Manufacturing-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Modine Manufacturing von vor 5 Jahren verdient
Vor Jahren in Modine Manufacturing-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit dem Modine Manufacturing-Papier statt. Zur Schlussglocke war die Modine Manufacturing-Aktie an diesem Tag 11.10 USD wert. Wenn man vor 5 Jahren 100 USD in die Modine Manufacturing-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 9.009 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’169.01 USD, da sich der Wert eines Modine Manufacturing-Papiers am 30.10.2026 auf 129.76 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 1’069.01 Prozent erhöht.
Der Börsenwert von Modine Manufacturing belief sich zuletzt auf 6.91 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Modine Manufacturing Co.
Analysen zu Modine Manufacturing Co.
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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