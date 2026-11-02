NASDAQ Composite Index-Papier Modine Manufacturing-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Modine Manufacturing von vor 5 Jahren verdient

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit dem Modine Manufacturing-Papier statt. Zur Schlussglocke war die Modine Manufacturing-Aktie an diesem Tag 11.10 USD wert. Wenn man vor 5 Jahren 100 USD in die Modine Manufacturing-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 9.009 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’169.01 USD, da sich der Wert eines Modine Manufacturing-Papiers am 30.10.2026 auf 129.76 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 1’069.01 Prozent erhöht.

Der Börsenwert von Modine Manufacturing belief sich zuletzt auf 6.91 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch