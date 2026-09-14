NASDAQ Composite Index-Papier Modine Manufacturing-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Modine Manufacturing-Investment von vor 10 Jahren verdient

Heute vor 10 Jahren wurde die Modine Manufacturing-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Modine Manufacturing-Anteile bei 11.27 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in die Modine Manufacturing-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 887.311 Modine Manufacturing-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 167’968.06 USD, da sich der Wert eines Modine Manufacturing-Papiers am 11.09.2026 auf 189.30 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 1’579.68 Prozent gleich.

Jüngst verzeichnete Modine Manufacturing eine Marktkapitalisierung von 10.03 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch