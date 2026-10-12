NASDAQ Composite Index-Papier Modine Manufacturing-Aktie: So viel hätte eine Investition in Modine Manufacturing von vor 10 Jahren abgeworfen

Am 12.10.2016 wurde das Modine Manufacturing-Papier via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Modine Manufacturing-Papiers betrug an diesem Tag 11.70 USD. Wer vor 10 Jahren 100 USD in die Modine Manufacturing-Aktie investiert hat, hat nun 8.547 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 09.10.2026 1’551.79 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 181.56 USD belief. Das entspricht einem Plus von 1’451.79 Prozent.

Alle Modine Manufacturing-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 9.62 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch