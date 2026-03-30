Modine Manufacturing Aktie 952995 / US6078281002
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30.03.2026 16:02:21
NASDAQ Composite Index-Papier Modine Manufacturing-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Modine Manufacturing von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor Jahren Modine Manufacturing-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.
Die Modine Manufacturing-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren Modine Manufacturing-Anteile an diesem Tag 11.10 USD wert. Bei einem Investment von 10’000 USD in die Modine Manufacturing-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 900.901 Modine Manufacturing-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 192’756.76 USD, da sich der Wert eines Modine Manufacturing-Anteils am 27.03.2026 auf 213.96 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 1’827.57 Prozent vermehrt.
Alle Modine Manufacturing-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 11.24 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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