Modine Manufacturing Aktie 952995 / US6078281002
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31.08.2026 16:02:21
NASDAQ Composite Index-Papier Modine Manufacturing-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Modine Manufacturing-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in Modine Manufacturing eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
Am 31.08.2023 wurden Modine Manufacturing-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen Modine Manufacturing-Anteile an diesem Tag bei 47.59 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 2.101 Modine Manufacturing-Aktien im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 28.08.2026 373.25 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 177.63 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 273.25 Prozent gleich.
Der Marktwert von Modine Manufacturing betrug jüngst 9.44 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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