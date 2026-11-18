Heute vor 3 Jahren wurden MKS Instruments-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 76.56 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in die MKS Instruments-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 13.062 MKS Instruments-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der MKS Instruments-Aktie auf 206.44 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2’696.45 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 169.64 Prozent gesteigert.

MKS Instruments wurde am Markt mit 13.82 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch