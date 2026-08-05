NASDAQ Composite Index-Papier MKS Instruments-Aktie: So viel hätte eine Investition in MKS Instruments von vor 5 Jahren abgeworfen

Am 05.08.2021 wurden MKS Instruments-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 154.74 USD wert. Bei einem 1’000-USD-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 6.462 MKS Instruments-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 2’072.90 USD, da sich der Wert einer MKS Instruments-Aktie am 04.08.2026 auf 320.76 USD belief. Die Steigerung von 1’000 USD zu 2’072.90 USD entspricht einer Performance von +107.29 Prozent.

Insgesamt war MKS Instruments zuletzt 20.94 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch