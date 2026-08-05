MKS Instruments Aktie 616689 / US55306N1046
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05.08.2026 16:02:26
NASDAQ Composite Index-Papier MKS Instruments-Aktie: So viel hätte eine Investition in MKS Instruments von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor Jahren MKS Instruments-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
Am 05.08.2021 wurden MKS Instruments-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 154.74 USD wert. Bei einem 1’000-USD-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 6.462 MKS Instruments-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 2’072.90 USD, da sich der Wert einer MKS Instruments-Aktie am 04.08.2026 auf 320.76 USD belief. Die Steigerung von 1’000 USD zu 2’072.90 USD entspricht einer Performance von +107.29 Prozent.
Insgesamt war MKS Instruments zuletzt 20.94 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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