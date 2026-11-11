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11.11.2026 16:02:23
NASDAQ Composite Index-Papier MKS Instruments-Aktie: So viel Gewinn hätte ein MKS Instruments-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Investoren, die vor Jahren in MKS Instruments-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Am 11.11.2025 wurden MKS Instruments-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 152.63 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die MKS Instruments-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 0.655 Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 139.86 USD, da sich der Wert einer MKS Instruments-Aktie am 10.11.2026 auf 213.47 USD belief. Die Steigerung von 100 USD zu 139.86 USD entspricht einer Performance von +39.86 Prozent.
Zuletzt verbuchte MKS Instruments einen Börsenwert von 14.22 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte
Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.Weiterlesen!
Nachrichten zu MKS Instruments Inc.
Analysen zu MKS Instruments Inc.
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
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