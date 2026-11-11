NASDAQ Composite Index-Papier MKS Instruments-Aktie: So viel Gewinn hätte ein MKS Instruments-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Am 11.11.2025 wurden MKS Instruments-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 152.63 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die MKS Instruments-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 0.655 Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 139.86 USD, da sich der Wert einer MKS Instruments-Aktie am 10.11.2026 auf 213.47 USD belief. Die Steigerung von 100 USD zu 139.86 USD entspricht einer Performance von +39.86 Prozent.

Zuletzt verbuchte MKS Instruments einen Börsenwert von 14.22 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch