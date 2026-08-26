NASDAQ Composite Index-Papier MKS Instruments-Aktie: So viel Gewinn hätte ein MKS Instruments-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Am 26.08.2023 wurde das MKS Instruments-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 94.70 USD. Bei einem 1’000-USD-Investment vor 3 Jahren, besässe man nun 10.560 MKS Instruments-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand 270.48 USD gerechnet, wäre die Investition nun 2’856.18 USD wert. Damit wäre die Investition um 185.62 Prozent gestiegen.

Zuletzt ergab sich für MKS Instruments eine Börsenbewertung in Höhe von 18.17 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch