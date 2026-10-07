MKS Instruments Aktie 616689 / US55306N1046
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07.10.2026 16:02:27
NASDAQ Composite Index-Papier MKS Instruments-Aktie: So viel Gewinn hätte ein MKS Instruments-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Vor Jahren in MKS Instruments-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.
Das MKS Instruments-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 49.77 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 20.092 MKS Instruments-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 06.10.2026 gerechnet (281.41 USD), wäre die Investition nun 5’654.21 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 465.42 Prozent vermehrt.
Der Börsenwert von MKS Instruments belief sich jüngst auf 18.90 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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