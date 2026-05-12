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MKS Instruments Aktie 616689 / US55306N1046

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Dividendentitel 12.05.2026 16:36:24

NASDAQ Composite Index-Papier MKS Instruments-Aktie: So viel Dividende zahlt MKS Instruments den Anlegern

NASDAQ Composite Index-Papier MKS Instruments-Aktie: So viel Dividende zahlt MKS Instruments den Anlegern

So viel Dividende trägt MKS Instruments zum Dividendenportfolio der Anleger bei.

MKS Instruments
238.71 CHF -3.94%
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Bei der Hauptversammlung von NASDAQ Composite Index-Wert MKS Instruments am 11.05.2026 wurde beschlossen, für das Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0.88 USD auszuzahlen. Es gab somit, wie die Dividendenhistorie zeigt, keine Veränderung der Dividende. Die gesamte Dividendenausschüttung von MKS Instruments beläuft sich auf 59.00 Mio. USD. Im Vorjahresvergleich hat sich damit keine Veränderung ergeben, wie die Dividendenhistorie zeigt.

Dividendenrendite im Blick

Via NASDAQ beendete der MKS Instruments-Wertpapier den Tag der Hauptversammlung bei 319.71 USD. Für das Jahr 2025 verzeichnet das MKS Instruments-Wertpapier eine Dividendenrendite von 0.55 Prozent. Damit reduzierte sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr. Damals betrug sie noch 0.84 Prozent.

MKS Instruments-Aktienkurs vs. reale Rendite

Innerhalb von 5 Jahren hat der MKS Instruments-Kurs via NASDAQ 92.64 Prozent hinzugewonnen. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Gewinn von 94.92 Prozent besser entwickelt als der MKS Instruments-Kurs.

Dividendenausblick von Dividenden-Titel MKS Instruments

Für 2026 erwarten FactSet-Experten eine Erhöhung der Dividende auf 1.00 USD. Die Dividendenrendite würde folglich laut FactSet-Schätzungen auf 0.31 Prozent absinken.

Kerndaten von Dividenden-Aktie MKS Instruments

Die Börsenbewertung des NASDAQ Composite Index-Unternehmens MKS Instruments beträgt aktuell 21.125 Mrd. USD. MKS Instruments besitzt aktuell ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 36.67. Im Jahr 2025 erwirtschaftete MKS Instruments einen Umsatz von 3.931 Mrd.USD sowie ein EPS von 4.37 USD.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Vitaly Korovin / Shutterstock.com,gopixa / Shutterstock.com
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