Mind CTI Aktie 1115012 / IL0010851827
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05.10.2026 10:02:19
NASDAQ Composite Index-Papier Mind CTI-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Mind CTI von vor 3 Jahren angefallen
Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Mind CTI-Aktien gewesen.
Mind CTI-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Mind CTI-Aktie bei 1.89 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 10’000 USD in die Mind CTI-Aktie investierten, hätten nun 5’291.005 Anteile im Besitz. Die Anlage hätte nun einen Wert von 5’343.92 USD, da sich der Wert eines Mind CTI-Anteils am 02.10.2026 auf 1.01 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 46.56 Prozent verringert.
Der Mind CTI-Wert an der Börse wurde auf 20.63 Mio. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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