Mind CTI Aktie 1115012 / IL0010851827
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07.09.2026 10:02:28
NASDAQ Composite Index-Papier Mind CTI-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Mind CTI von vor 3 Jahren angefallen
Vor Jahren Mind CTI-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Mind CTI-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete die Mind CTI-Aktie bei 1.93 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 518.135 Mind CTI-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 04.09.2026 auf 1.00 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 518.13 USD wert. Das kommt einer Abnahme um 48.19 Prozent gleich.
Am Markt war Mind CTI jüngst 20.59 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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