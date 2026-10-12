NASDAQ Composite Index-Papier Mind CTI-Aktie: So viel Verlust hätte eine Mind CTI-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Vor 5 Jahren wurde das Mind CTI-Papier an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Mind CTI-Aktie betrug an diesem Tag 3.25 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Mind CTI-Aktie investiert hätte, hätte er nun 30.769 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Mind CTI-Papiers auf 0.95 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 29.23 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 70.77 Prozent vermindert.

Jüngst verzeichnete Mind CTI eine Marktkapitalisierung von 19.35 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch