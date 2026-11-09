NASDAQ Composite Index-Papier Mind CTI-Aktie: So viel Verlust hätte ein Mind CTI-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Die Mind CTI-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Mind CTI-Anteile bei 3.33 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 300.300 Mind CTI-Aktien im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 06.11.2026 259.46 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 0.86 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 74.05 Prozent verkleinert.

Zuletzt ergab sich für Mind CTI eine Börsenbewertung in Höhe von 17.63 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch