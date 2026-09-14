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Mind CTI Aktie 1115012 / IL0010851827

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Mind CTI-Anlage 14.09.2026 10:02:17

NASDAQ Composite Index-Papier Mind CTI-Aktie: So viel Verlust hätte ein Mind CTI-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Mind CTI-Aktie Investoren gebracht.

Mind CTI
1.02 USD 3.00%
Kaufen Verkaufen

Vor 5 Jahren wurde das Mind CTI-Papier via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen Mind CTI-Anteile an diesem Tag bei 3.20 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die Mind CTI-Aktie investiert hätte, hätte er nun 3’125.000 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 3’218.75 USD, da sich der Wert eines Mind CTI-Anteils am 11.09.2026 auf 1.03 USD belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 67.81 Prozent verringert.

Mind CTI wurde am Markt mit 20.87 Mio. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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