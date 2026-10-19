Mind CTI Aktie 1115012 / IL0010851827
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19.10.2026 10:02:40
NASDAQ Composite Index-Papier Mind CTI-Aktie: So viel Verlust hätte ein Mind CTI-Investment von vor 10 Jahren eingebracht
So viel hätten Anleger mit einem frühen Mind CTI-Investment verlieren können.
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der Mind CTI-Aktie statt. Der Schlusskurs der Mind CTI-Anteile betrug an diesem Tag 2.24 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in die Mind CTI-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 446.429 Mind CTI-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 0.93 USD gerechnet, wäre die Investition nun 415.13 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 58.49 Prozent abgenommen.
Jüngst verzeichnete Mind CTI eine Marktkapitalisierung von 18.89 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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