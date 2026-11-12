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|Lohnendes Microchip Technology-Investment?
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12.11.2026 16:02:18
NASDAQ Composite Index-Papier Microchip Technology-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Microchip Technology von vor 5 Jahren angefallen
Bei einem frühen Microchip Technology-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der Microchip Technology-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete die Microchip Technology-Aktie bei 83.35 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 119.976 Microchip Technology-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 11.11.2026 gerechnet (62.13 USD), wäre die Investition nun 7’454.11 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 25.46 Prozent eingebüsst.
Jüngst verzeichnete Microchip Technology eine Marktkapitalisierung von 32.82 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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