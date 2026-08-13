Microchip Technology Aktie 62436 / US5950171042
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13.08.2026 16:02:23
NASDAQ Composite Index-Papier Microchip Technology-Aktie: So viel hätte eine Investition in Microchip Technology von vor 3 Jahren gekostet
Wer vor Jahren in Microchip Technology eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.
Heute vor 3 Jahren wurde das Microchip Technology-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 81.77 USD wert. Investoren, die vor 3 Jahren 1’000 USD in die Microchip Technology-Aktie investierten, hätten nun 12.229 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Microchip Technology-Aktien wären am 12.08.2026 971.51 USD wert, da der Schlussstand 79.44 USD betrug. Damit hätte sich die Investition um 2.85 Prozent vermindert.
Der Microchip Technology-Wert an der Börse wurde auf 44.06 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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