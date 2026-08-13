NASDAQ Composite Index-Papier Microchip Technology-Aktie: So viel hätte eine Investition in Microchip Technology von vor 3 Jahren gekostet

Heute vor 3 Jahren wurde das Microchip Technology-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 81.77 USD wert. Investoren, die vor 3 Jahren 1’000 USD in die Microchip Technology-Aktie investierten, hätten nun 12.229 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Microchip Technology-Aktien wären am 12.08.2026 971.51 USD wert, da der Schlussstand 79.44 USD betrug. Damit hätte sich die Investition um 2.85 Prozent vermindert.

Der Microchip Technology-Wert an der Börse wurde auf 44.06 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch