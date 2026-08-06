Microchip Technology Aktie 62436 / US5950171042
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06.08.2026 16:02:29
NASDAQ Composite Index-Papier Microchip Technology-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Microchip Technology-Investition von vor einem Jahr eingebracht
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Microchip Technology-Aktie Anlegern gebracht.
Vor 1 Jahr wurde das Microchip Technology-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Microchip Technology-Papier an diesem Tag bei 66.17 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Microchip Technology-Aktie investiert, befänden sich nun 1.511 Microchip Technology-Anteile in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 05.08.2026 gerechnet (77.79 USD), wäre die Investition nun 117.56 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 17.56 Prozent gleich.
Die Marktkapitalisierung von Microchip Technology bezifferte sich zuletzt auf 43.79 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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