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Microchip Technology Aktie 62436 / US5950171042

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Profitable Microchip Technology-Investition? 01.10.2026 16:02:25

NASDAQ Composite Index-Papier Microchip Technology-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Microchip Technology-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Microchip Technology-Investment gewesen.

Microchip Technology
64.16 CHF -1.94%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit Microchip Technology-Anteilen statt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 64.11 USD. Bei einem Microchip Technology-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 155.982 Microchip Technology-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 12’130.71 USD, da sich der Wert einer Microchip Technology-Aktie am 30.09.2026 auf 77.77 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 21.31 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Microchip Technology belief sich jüngst auf 42.69 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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