NASDAQ Composite Index-Papier Microchip Technology-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Microchip Technology-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Am 20.08.2021 wurde die Microchip Technology-Aktie via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Microchip Technology-Anteile betrug an diesem Tag 72.42 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 138.083 Microchip Technology-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 10’643.47 USD, da sich der Wert eines Microchip Technology-Anteils am 19.08.2026 auf 77.08 USD belief. Mit einer Performance von +6.43 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Jüngst verzeichnete Microchip Technology eine Marktkapitalisierung von 42.43 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch