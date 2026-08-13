NASDAQ Composite Index-Papier Methode Electronics-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Methode Electronics von vor 10 Jahren bedeutet

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Methode Electronics-Anteilen via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 35.90 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2.786 Methode Electronics-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 12.08.2026 gerechnet (16.96 USD), wäre das Investment nun 47.24 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 52.76 Prozent vermindert.

Methode Electronics wurde jüngst mit einem Börsenwert von 595.42 Mio. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch