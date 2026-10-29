NASDAQ Composite Index-Papier Methode Electronics-Aktie: So viel Verlust hätte ein Methode Electronics-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit dem Methode Electronics-Papier statt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 42.07 USD wert. Bei einem Methode Electronics-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 237.699 Methode Electronics-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 28.10.2026 3’541.72 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 14.90 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 64.58 Prozent verkleinert.

Der Börsenwert von Methode Electronics belief sich jüngst auf 531.92 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch