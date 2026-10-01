NASDAQ Composite Index-Papier Methode Electronics-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Methode Electronics-Investment von vor 5 Jahren verloren

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Methode Electronics-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 42.41 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in das Methode Electronics-Papier investiert hätte, hätte er nun 23.579 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Methode Electronics-Papiere wären am 30.09.2026 325.16 USD wert, da der Schlussstand 13.79 USD betrug. Damit wäre die Investition 67.48 Prozent weniger wert.

Am Markt war Methode Electronics jüngst 510.11 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch