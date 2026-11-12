NASDAQ Composite Index-Papier Methode Electronics-Aktie: So viel hätte eine Investition in Methode Electronics von vor einem Jahr abgeworfen

Am 12.11.2025 wurden Methode Electronics-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Methode Electronics-Anteile bei 6.90 USD. Bei einem 1’000-USD-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 144.928 Methode Electronics-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Methode Electronics-Aktie auf 12.70 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’840.58 USD wert. Damit wäre die Investition um 84.06 Prozent gestiegen.

Der Marktwert von Methode Electronics betrug jüngst 422.56 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch