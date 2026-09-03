NASDAQ Composite Index-Papier Methode Electronics-Aktie: So viel hätte eine Investition in Methode Electronics von vor 5 Jahren gekostet

Vor 5 Jahren wurden Methode Electronics-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Methode Electronics-Aktie betrug an diesem Tag 41.66 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 2.400 Methode Electronics-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 02.09.2026 gerechnet (18.10 USD), wäre die Investition nun 43.45 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -56.55 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Methode Electronics eine Börsenbewertung in Höhe von 651.27 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch