Methode Electronics Aktie 951355 / US5915202007
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03.09.2026 16:02:23
NASDAQ Composite Index-Papier Methode Electronics-Aktie: So viel hätte eine Investition in Methode Electronics von vor 5 Jahren gekostet
Anleger, die vor Jahren in Methode Electronics-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.
Vor 5 Jahren wurden Methode Electronics-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Methode Electronics-Aktie betrug an diesem Tag 41.66 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 2.400 Methode Electronics-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 02.09.2026 gerechnet (18.10 USD), wäre die Investition nun 43.45 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -56.55 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Methode Electronics eine Börsenbewertung in Höhe von 651.27 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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