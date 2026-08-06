NASDAQ Composite Index-Papier Methode Electronics-Aktie: So viel hätte eine Investition in Methode Electronics von vor 5 Jahren gekostet

Vor 5 Jahren wurde das Methode Electronics-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Methode Electronics-Aktie an diesem Tag 48.11 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 207.857 Methode Electronics-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 3’587.61 USD, da sich der Wert einer Methode Electronics-Aktie am 05.08.2026 auf 17.26 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 64.12 Prozent eingebüsst.

Methode Electronics wurde jüngst mit einem Börsenwert von 535.49 Mio. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch